Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açıklamalarda bulundu.

Kurnaz; “Herkesin kendine göre hayali vardır. Elbette ben de milletvekili olmak isterim. Ama öyle çok da olayım düşüncesinde değilim. Ben sorumluluğu taşıyan birisiyim. Elazığ mazbatasını alıp Ankara’da Elazığ’ı temsil ettiğim zaman kim olursa olsun telefonlarımı açmazlık yapmam. O görevi bana verdikleri zaman yorulacağımı bilirim ama vatandaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmam. Siyasette beni buraya alın demem gelecek teklifleri mantıklı bulursam değerlendiririm. Yören olan Maden’de milletvekili çıkmamıştır. Vatandaşlarımız benden incinmemiştir şimdiye kadar”.

“TAKDİR ETTİĞİM BAŞKANLAR VAR”

Kurnaz; “Taktir ettiğim oda başkanları var. Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan’ı çalışmalarını beğeniyorum. Zülfü Başkan güzel çalışmalara imza attı başkan olduktan sonra. Oda başkanlarıyla hiçbir problemim olamaz. Oda başkanlarımız esnafımıza referans olması benim için yeterlidir. Ama esnafın referanstan yanımıza gelmesinde mutlu değilim. Çünkü bizim kapımız her zaman açık şartları uyan herkese kredi veriyoruz. Şartları uymayan esnafa kim ararsa zaten kredi veremeyiz” dedi.