Milletvekili Metin Bulut’a teşekkür

Milli Sporcu Sıla Kartal İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonasında tüm rakiplerini mağlup ederek Kick Boks Dünya Şampiyonu oldu.

Şahin Kaya Spor Kulubünün ve Antrenörümüz Cemal Bakır Hoca’nın bu başarı da büyük emekleri var. Kendilerine müteşekkiriz.

Bizler ailesi olarak her şart altında kızımızın yanında olduk. O’nu destekledik.

Kızımız şampiyon olduktan sonra bir çok kişiden tebrikler aldık.Milletvekilimiz Metin Bulut bizleri tebrik etmek için aradığında kızım kendisinden bir talepte bulundu. Kızım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Metin Bey’de kızıma kendisini mutlaka Cumhurbaşkanımız ile görüştüreceğini söyledi. Kızım Recep Tayyip Erdoğan hayranıdır!

Daha sonra milletvekilimiz Metin Bulut sağ olsun bizleri AK Parti Genel Merkezinde misafir etti. Bizimle yakından ilgilendi.

Metin Bulut bize Cumhurbaşkanımızın Malatya mitinginde kendisi ile bizi görüştüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanımız ile Malatya mitinginde görüştük. Milletvekilimiz Tolga Ağar, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da görüşme de bizlere eşlik etti. Cumhurbaşkanımız bizimle yakından ilgilendi. Allah kendisine sıhhat versin. Kendisine teşekkür ediyoruz, duacısıyız. Kızımı başarısından dolayı tebrik etti. Çok güzel ve unutulmaz bir görüşme oldu.Bu güzel görüşmeye vesile olan milletvekilimiz Metin Bulut’a ailem adına teşekkür ediyorum.