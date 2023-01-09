Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Sanayi Sitesini ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Sanayi Sitesini ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi.

Esnafları selamlayan milletvekili Metin Bulut ayrıca, sanayi sitesinde çalışan gençlerle yemekli toplantıda buluştu.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Milletvekili Metin Bulut, burada yaptığı konuşmada, “Bu ziyaretin özel bir sebebi yok. Burada siyaset yapmayacağım. Hamaset dolu bir konuşma da yapmayacağım. Gençlere şunu söylemek istiyorum, siz bizim için kıymetlisiniz. Hakikaten öyle. Bunu söz olsun diye söylemiyorum. Neticede günün birinde biz bu ceketi çıkartacağız. Çıkartıp size giydireceğiz. Yani Bu ilkenin yönetimini, bir şekilde siz devralacaksınız. Bu ülkenin gelecekteki gerçek sahibi sizlersiniz. Sizlerle daha önce de bir araya gelmiştik. Birlikte görkemli bir organizasyon gerçekleştirmiştik. Siz güzel bir dayanışma örneği gösterdiniz. Siz bir ekip olduğunuzu, bir güç birliği oluşturduğunuzu gösterdiniz. Zorluklar da aslında böyle aşılır. Bu yüzden kendinizi alkışlamanızı istiyorum” dedi. Sizlerle İnşallah daha nice program vesilesiyle bir araya geleceğiz. Dün birlikteydik, bugün birlikteyiz, yarın yine birlikte olacağız!

Milletvekili Metin Bulut’un esnaf ziyaretine AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz eşlik etti.