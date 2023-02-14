Milletvekili Gürsel Erol’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı!

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Erol, Elazığ’ın gelecek yıllarda çok daha ağır bedeller ödememesi için deprem riskine karşı bir önleyici tedbir olarak acilen Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Milletvekili Erol, Elazığ’da hasar tespit çalışmalarının süratle yapılması gerektiğine vurgu yaparak binaların yorulduğunu söyledi. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında binaların statik değerlerinin bozulduğunu belirten Milletvekili Erol, yapıların olası küçük depremlerle yıkılacak seviyeye geldiğine dikkat çekti. Elazığ’da 10 günlük süre içerisinde 428 binanın ağır hasarlı olarak tespit edilmesine dikkat çekerek ilçe ve köylerdeki yapılarında tespiti sonrasında binlerce binanın büyük bir risk altında olduğunu belirtti.

MİLLETVEKİLİ EROL: BURADAN ÇAĞRI YAPIYORUM ELAZIĞ ACİLEN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ!

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, Elazığ’da kontrolsüz yıkımların önüne geçmek, şehir insanlarının canını önemsemek adına ivedi bir şekilde şehrin ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Erol, bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Elazığ’ında ele alınması gerektiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.