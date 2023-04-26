Milletvekili Gürsel Erol’a Baskil’de yoğun ilgi 

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Baskil’de vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkı Erol’a büyük ilgi gösterdi.

CHP Elazığ Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Erol bu çerçevede Baskil ilçesine gitti. İlk olarak Şehit Fethi Sekin’in kabrini ziyaret eden Erol ardından ilçe merkezine geçti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Erol’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Son olarak esnafları ziyaret eden Erol, sorun ve talepleri dinledi.

Burada vatandaşlara seslenen Milletvekili Erol, “Bugün aranıza gelirken 4 milletvekilinden 4’ü’de gitti ama ben yine sizin içerinizdeyim. Ama bugün sizin içinize gelirken yalnızca milletvekili adayı olarak gelmedim. Benim hedefim yalnızca bir dönem daha milletvekili olmak değil. Benim hedefim bu şehirde sorunlarla ilgili, insanların mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili katkı verecek bir makama gelmek. 20 yıldır Elazığ’a verilmeyen bakanlığı almak. Elazığ’a baktığınız zaman her bir ilçesi birbirinden daha fazla geri kalmış. Elazığ’ın hangi köyüne ilçesine, köyüne ve beldesine giderseniz gidin, her evde ve yerleşim yerinde bir sorun var. Elazığ sahipsiz kalmış ve kendi kaderine terk edilmiş. Ama seçim dönemleri adaylar gelmişler, vaatlerde bulunmuşlar, inançlar ve değerler üzerinden milli duygular üzerinden yorum yapmışlar. Seçildikten sonra herkes kendi yoluna. Ne onlar gelmiş gitmiş ne de siz onları görmüşsünüz. Hava ile gelmişler hava ile gitmişler. Bu dönem Elazığ ve Türkiye için de farklı bir dönem” dedi.