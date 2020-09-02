Milletvekili Erol’dan zehir zemberek sözler

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Elazığ sahipsiz dediğinde kendisinin ihanetle suçladığını belirten Milletvekili Erol, “Cesaretleri varsa Giresun’a tanınan ve verilen yardımları Elazığ içinde isteyecek kadar basın açıklaması yapıp iktidarı bu çifte standarttan dolayı kınasınlar” dedi.

Sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli ilçesine 73,5 milyon lira ödenek gönderildiği, esnafın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmının hibe olarak verileceği, KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacağı Giresun'da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan projenin hayata geçirileceği, Köylerde 250 köy konutu inşa edileceği altında ahır ve üstünde de konutun olacağı açıklandı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybederken, 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Fakat Elazığ’da bu kadar can ve mal kaybı olmasın rağmen Giresun kadar destek görmedi. Elazığ’da esnaflara hibe verilmezken, köydeki konutlar ise tek katlı yapıldı.

Her platformda Elazığ’ın sahipsiz olduğunu, Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, esnafa ve vatandaşa gerekli yardımın tam olarak yapılmadığını dile getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Giresun ve Elazığ arasında yapılan çifte standartta tepki gösterdi. Elazığ’ın sorunlarını dile getirdiğinde kendisini ihanetle suçlayanlara sert tepki gösteren Erol, cesaretleri varsa çifte standarta karşı iktidarı suçlasınlar dedi. Erol ayrıca Elazığ’sa sahip çıkmak için 11 Eylül’de 23 Milletvekiliyle Elazığ’a geleceğini söyledi.

Erol açıklamasında, “Elazığ sahipsiz dediğimizde bizi ihanetle suçlayıp TOKİ koridorlarında ihale takip edenler, ihaleler bitmiş olacak ki konuşmaya başlamışlar. Cesaretleri varsa Giresun’a tanınan ve verilen yardımları Elazığ içinde isteyecek kadar basın açıklaması yapıp iktidarı bu çifte standarttan dolayı kınasınlar. Bizde samimiyetlerini görelim. Ayrıca sahipsiz Elazığ'a sahip çıkmak için 11 Eylülde 23 milletvekilimizle Elazığ’a geliyoruz” dedi.