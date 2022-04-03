Milletvekili Erol’dan yeni üyelere rozet

Tören sonrasında kadınlar Milletvekili Erol ile fotoğraf çekindi.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yeni üyelere rozet takma töreni düzenledi. Törene, Milletvekili Gürsel Erol, İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran, Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil ve yeni üyeler katıldı. Törende Milletvekili Gürsel Erol, yeni üye olan 300 kadını temsilen 50 üyeye rozet taktı. CHP’ye üye olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden kadınlar, Milletvekili Erol’a teşekkür etti.