Milletvekili Erol’dan terörle mücadele kahramanlarına müjde

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2. tur seçim çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, iktidara geldiklerinde terörle mücadelede kahramanca ve fedakarca mücadele eden köy koruyucularının kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak görevlendirileceklerini, uzman er ve erbaşların ise yatay bekçilik ve polis memurluğuna geçebileceğini söyledi.

Bu kapsamda toplumun tüm bileşenleri ile bir araya gelerek sorun ve önerileri dinleyen Milletvekili Erol’dan önemli bir açıklama geldi.

TERÖRLE MÜCADELENİN FEDAKAR KAHRAMANLARI

Milletvekili Erol, CHP’nin iktidara gelmesi durumunda köy koruyucuları ve uzman er/erbaşların önemli haklar elde edeceğini söyledi. Milletvekili Erol, açıklamasında: “Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yıllardır hain terör örgütü PKK’ya kök söktüren köy koruyucularını kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak değerlendireceğiz. Uzman er ve erbaşları yatay geçişle eğitimlerine göre bekçilik ve polis memurluğuna geçişini iktidarımızda gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.