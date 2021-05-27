CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçildiği günden bugüne her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Kentte sürekli gezerek incelemelerde bulunan Erol, esnaflarla vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyip çözüm noktasında harekete geçiyor. Aynı zamanda mecliste de sürekli olarak Elazığ’ın sorunlarını ve isteklerini dile getiren Erol, tüm bunların yanı sıra Engelli bireyleri de unutmayarak tüm sıkıntılarına ortak oluyor. Milletvekili Erol bu kapsamda engelli bireylerin taleplerine kayıtsız kalmayarak bugüne kadar 100 adet akülü aracı, engelli bireylere dağıttı.
Politika
Giriş Tarihi : 27-05-2021 10:04 Güncelleme : 27-05-2021 10:04
Milletvekili Erol’dan örnek davranış
Milletvekili Seçildiği günden bugüne kadar her kesimin olduğu gibi engellilerin de yanında olan Milletvekili Gürsel Erol, 100 adet akülü araç temin ederek örnek oluşturdu.