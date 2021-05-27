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Politika

Milletvekili Erol’dan örnek davranış

Politika

Milletvekili Erol’dan örnek davranış

Milletvekili Seçildiği günden bugüne kadar her kesimin olduğu gibi engellilerin de yanında olan Milletvekili Gürsel Erol, 100 adet akülü araç temin ederek örnek oluşturdu.