Milletvekili Erol’dan eski vekile bayram telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP'nin Elazığ’dan 41 yıl önce çıkardığı son milletvekili Faik Öztürk’ü arayarak bayramını kutladı.

Elazığ’da CHP'den 1977 yılında Milletvekili seçilen Faik Öztürk, Türkiye Büyük millet Meclisinde Elazığ’ı temsil etmiş ve Elazığ’ın son CHP milletvekili unvanına sahipti. Yapılan son seçimde 41 yıl aradan sonra Gürsel Erol CHP’den Elazığ milletvekili seçilerek meclise girmeyi başardı.

Gürsel Erol, Ankara’da yaşayan, yaz aylarını ise Karakoçan’ının Paşa Yaylası köyünde geçiren 80 Yaşında ki Öztürk'ü aradı. Yapılan aramadan mutlu olduğunu ifade eden Öztürk, Elazığ’ın 41 yıl sonra CHP’den milletvekili çıkarmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.