Politika
Giriş Tarihi : 03-05-2022 14:54

Milletvekili Erol’dan eski vekile bayram telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,  CHP'nin Elazığ’dan 41 yıl önce çıkardığı son milletvekili Faik Öztürk’ü arayarak bayramını kutladı.  

Milletvekili Erol’dan eski vekile bayram telefonu

Elazığ’da CHP'den   1977 yılında Milletvekili seçilen Faik Öztürk, Türkiye Büyük millet Meclisinde Elazığ’ı temsil etmiş  ve Elazığ’ın son CHP milletvekili unvanına sahipti. Yapılan son seçimde 41 yıl aradan sonra Gürsel Erol CHP’den  Elazığ milletvekili seçilerek meclise girmeyi başardı. 

Gürsel Erol,  Ankara’da yaşayan, yaz aylarını  ise  Karakoçan’ının Paşa Yaylası köyünde geçiren  80 Yaşında ki Öztürk'ü aradı.  Yapılan aramadan mutlu olduğunu ifade eden Öztürk, Elazığ’ın 41 yıl sonra CHP’den milletvekili çıkarmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

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