Milletvekili Erol’dan Diyarbakır annelerine ve babalarına ziyaret

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti tutan ailelere bayram ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 15'inci gününde de eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyet, eylemin 620’inci gününde ailelerle bir araya gelerek bayramlarını kutlayıp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ailelere iletti.

EROL: SİZE SAHİP ÇIKAN DEVLET YÖNETİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Bunun, gecikmiş bir ziyaret olduğunu belirten Milletvekili Erol, Elazığ milletvekili olarak bu kadar geç gelmekten kaynaklı tüm ailelerden özür dilediğini söyledi. Milletvekili Erol, “Çünkü, PKK’ya karşı bizim dik duruşumuz, terör örgütlerine karşı yaklaşımımız Tunceli milletvekilliğimizde de, Elazığ milletvekilliği dönemizde de her zaman net oldu. Bu ülke hepimizin ülkesi, bu devlet hepimizin devleti. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız. Ben bu anlamda bayramınızı kutluyorum. Dileğim ve temennim bir dahaki bayramda evlatlarınızla, yavrularınızla bayramı bir arada geçirmenizdir. Genel başkanımızın görevlendirmesiyle ben buraya geldim. ‘Diyarbakır’daki annelerimizi ziyaret edin. Onlarla bayramlaşın, benim selam, saygılarımı illetin. Bundan sonra onlar için neler yapabiliriz diye düşüncelerini alın. Ve bu düşünceleri bana getirin’ diye talimatı oldu. O talimatla ben buradayım. Ben Elazığ milletvekili olarak sizin yanınızdayım. Çünkü bende bir babayım. Bir babalık duygusuyla, bir analık duygusuyla çocuklarınıza sahip çıkmak, terör örgütlerince istekleri dışında baskıyla, korkuyla, tehditle kaçırılmak. Onların özgürlüğüne el koymak. Anasından, babasından uzak tutmak ve ananın, babanın çocuklarına sahip çıkmak için bu direnişi, bu haykırışınızı, eyleminizi ben saygıyla karşılıyorum. Burada size sahip çıkan devlet yöneticilerimize teşekkür ederiz. Yöre halkına, basın mensuplarına teşekkür ederiz. Sizin buradan isteğiniz, eyleminiz siyasi bir eylem değil” dedi.