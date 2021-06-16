Milletvekili Erol'dan AK Partili Vekillere 'Şımarık' Göndermesi

CHP'nin birinci sıra adayı kim olacak?

Erol'dan Bulut'a liste tepkisi

Milletvekili Erol'dan AK Parti listesine yönelik çarpıcı iddia

Elazığ'da hangi partiler vekil çıkaracak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kısa bir süre önce faaliyetlerine başlayan ve kentte ses getiren Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği'ni (ELİYGAD) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Muhammet Baygeldi ve yönetim kurulu üyeleri Gülşah Altaş, Fırat Öztürk, Hasan Bak, Cemil İzgi ve Vedat Yetik tarafından karşılanan Milletvekili Erol, derneğin amacı, hedefi ve çalışmaları hakkında dernek yönetiminden bilgiler aldı.

Elazığ basınının güçlü sesi ELİYGAD'ın önemli hizmetler vereceğine inandığını söyleyen Milletvekili Erol, dernek yönetimine başarılar diledi.

MİLLETVEKİLİ EROL'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ziyarette ELİYGAD üyesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

MİLLETVEKİLİ BULUT'UN İDDİALARINA CEVAP

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un 'Güsel Erol ikinci sıradan aday olmayacak' yönündeki iddiasına cevap veren Milletvekili Gürsel Erol, "Biz adaylığımızı açıkladık. Ben ikinci sıradan adayım. Sayın Genel Başkanım da bunu kamuoyuna açıkladı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de açıklanmış ilk adayı benim. Elazığ ikinci sıradan adayım. Niye Elazığ ikinci sıradan adayım? Benim amacım, yalnızca Elazığ'dan yeniden milletvekili seçilmek değil. Kendime göre siyaset hedeflerim ve beklentilerim var. Siyasette devlet yönetiminde ve parti yönetiminde iddia sahibi olmak istiyorum. Elazığ adına da ülkem adına da doğru işler yapmak istiyorum. Devlette temsilci, partimde yönetici olmak istiyorum. Gücü yönetmek istiyorum. Bunun için de Elazığ'dan ikinci sıradan seçilmek benim için önemli. Çünkü ben siyaseti karşımdakinin başarısızlığı üzerinden değil, kendi farklılığımı yaratarak ve bir başarı üzerine kurgulayarak siyaset yapan birisiyim. Bu anlamda Elazığ halkına güveniyorum." dedi.

AK PARTİLİ 4 VEKİLİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM LİSTEDE YER ALACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM

Mevcut AK Parti Elazığ milletvekillerinin önümüzdeki dönemde listede yer alamayacağını söyleyen Erol, "Bir televizyon programında AK Parti Milletvekili arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirme yapmıştım. Benim oradaki söylemim; 4 milletvekilini de Elazığ şivesi ile tekavvut ettik. Bir dahaki dönem Elazığ'ın 4 milletvekilinin de Elazığ AK Parti listesinde olacağına ihtimal vermiyorum. Zaten Elazığ'da bir dahaki dönem siyasette iddiası olan, AK Parti'den aday olmak isteyenler de 'yeter ki listede olayım' düşüncesiyle adaylık müracaatı yaparlardı. Ama şimdi edindiğimiz bilgiye göre hala erken seçim açıklaması olmadı, 2023'te seçim olabilecek düşüncesi doğrultusunda bile olsa herkes ilk 2 sırayı oynamak istiyor AK Parti'de. 3. sırayı bile insanlar AK parti'de olmayı riskli görüyorlar. Bence çok doğru yapıyorlar. İlk 2'ye oynasınlar. Çünkü ilk 2 bile riskli AK Parti'de." diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKININ 2 VEKİLİ GARANTİ

Bugünkü tablo itibariyle CHP'nin ve İYİ Parti'nin Elazığ'da birer milletvekilinin garanti olduğunu ifade eden Gürsel Erol, "Benim şuanda tablo olarak gördüğüm, Millet ittifakının 2 vekili garanti. Birisi İYİ Parti'nin bir yükselişi var Elazığ'da. Bunu hissediyoruz. Sokakta da görüyoruz. İkincisi CHP'nin de bir yükselişi var. Yani CHP ile İYİ Parti'nin birer vekili garanti." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ'IN BENİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞINDAN EMİNİM

Anket sonuçlarına göre 3 yada 5 bin oy farkıyla CHP'nin ikinci milletvekilini kazanacağını yada kaybedeceğini ifade eden Gürsel Erol, şunları kaydetti: "Benim ikinci sıradan milletvekilliğim tam netleşmiş değil. Vatandaşımızın bize karşı müthiş bir ilgisi var. Ama bu ilgi oya yüzde kaç oranında yansır benim de tereddütlerim var. Çünkü insanların sizi sevmesi, takdir etmesi, gönlünü açması ayrı bir şey. Ama sandık başına gittiğinde oy vermesi ayrı bir şey. Ama şuna inanıyorum Elazığ ikinci sıradan, Elazığ'ın bizi yalnız bırakmayacağını, mahcup etmeyeceğini, siyaset hedeflerimizde iddiamızı gerçekleştirmemizde bize sahip çıkacağına adım gibi eminim. Bizim de kendimize göre yaptığımız bir takım değerlendirmeler var. Arkadaşlarımız aracılığıyla bize gelen anket sonuçları var. Bugün itibariyle konuşuyorum; 3-5 bin oyla ya kazanırız ya kaybederiz gibi. Bugünkü iki vekillik. Yani benim vekilliğim daha doğrusu. İkinci sıradan seçilmemle ilgili sınırdayım. 3-5 bin oyla kazanılıp ya da kaybedilme gibi bir riskimiz var. bugün itibariyle böyle. Ama seçim kampanyası süreci önemli. Diğer partilerin çıkaracağı adaylar önemli. O adayların Elazığ'da yaratacakları enerji önemli. Toplum tarafından kabul edilebilir olmaları önemli. Siyaset dilleri, üslupları, geçmişleri önemli. Ama biz kendimize ve Elazığ'a güveniyoruz. İddiamız büyük. Seçilemezsek ne olur. Bu bir siyasettir. siyasette hiç bir zaman seçim sonucunu önceden garanti edemezsiniz. Her zaman kazanma şansınız varsa aynı oranda kaybetme şansınız da var. Seçilemezsek Elazığ'la helalleşeceğiz ama çıtamızı düşüreceğiz. yani devlet yönetiminde ve parti yönetiminde iddiamız düşecek. Belki de daha farklı, daha pasif görenlerde, siyasetten kopmayarak siyaseti devam ettireceğiz ama kazanmamız halinde Allah bizim yolumuzu nereye kadar açmışsa oraya kadar yürüyeceğiz."

BİRİNCİ SIRA ADAYI KİM OLACAK?

Milletvekili Gürsel Erol, kamuoyunda merak uyandıran 'CHP'nin Elazığ birinci sıra adayı kim olacak?' sorusuna da üstü kapalı cevap verdi.

Birinci sıra adayın genç ve partide göre yapmış bir isim olacağı yönünde ipucu veren Erol, "Genç bir arkadaşımızın önünü açacağız. 3-4 isim var kafamızda. bu isimlerle ilgili anket çalışması da yapabiliriz. Kamuoyu kimi istiyor diye. Ama kesinlikle partinin içinden, Elazığ kamuoyunun tanıdığı, Elazığ'ın yapısına uygun, Elazığ'ın kültürüne uygun, siyasetin de koşullarını yerine getirecek bir arkadaşımız olacak. İyi, kötü kafamızda şekillenen bir kaç ismi belirleyeceğiz. Ama şimdiden bu ismi vermek çok doğru değil. Çünkü sayın genel başkanımızın da bu konuda onayını almam lazım. Bizim kafamızda düşündüğümüz isim anketten de çıkarsa sayın genel başkanımıza sunacağız. Ondan sonra kamuoyuna sayın genel başkanımız açıklayacak. Bana kalsa erken seçim talebimizi Elazığ'da 5 adayımızı açıklayarak başlayalım diye bir talebim olmuştu. Belki Temmuz'dan sonra bu Türkiye ve Elazığ gündemine gelebilir. Bizim seçilmemiz yada seçilmememiz halinde, dilimizin ortak olduğu, aynı kültürden, aynı gelenekten, devlet dilini ve aklını kullanan bir siyaset çizgisinden gelen bir arkadaşımız olacak. Çünkü Elazığ'da CHP milletvekillerinin ve adaylarının ideolojik bir mücadeleden değil, hizmet endeksli, vatandaşın soruyla ilgilenen, vatandaşın sorunlarına karşı çözüm odaklı siyaset dilini kullanan bin anlayışla siyaset yapması lazım. Elazığ ideolojik mücadelenin, kavganın verileceği bir yer değil. İdeolojik kavgalara ve ideolojik söyleme Elazığ'ı teslim etmeyiz." diye konuştu.

BU SEÇİMDE ELAZIĞ, PARTİDEN ÇOK ADAYIN KİŞİLİĞİNE OY KULLANACAK

DEVA ve Gelecek partilerinin de Millet İttifakına katılma ihtimalinin olduğunu ifade eden Milletvekili Gürsel Erol, "Görünen o ki yine İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi yine millet ittifakında yer olacak. Sayın Ali Babacan ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun partileri de bu sürece dahil olabilir. Her parti yine kendi içinde yarışacak. Sonuç itibariyle her parti kendi adayını çıkaracak. Benim isteğim, beklentim, bütün partiler güçlü adaylar çıkarırsa bu seçimde Elazığ partiden çok adayın kişiliğine oy kullanacak. Bizim Elazığ siyasetine kattığımız en büyük katkı da budur." dedi.

'ŞIMARIK' GÖNDERMESİ

AK Parti Elazığ milletvekillerine şımarık siyaset yapmakla itham eden Milletvekili Gürsel Erol, "Artık, 'kimi yazarsak yazalım seçilir' mantığı Elazığ'da bitti. Elazığ halkı partiden çok önce adayın kişiliğine bakacak. Bu da bütün partileri daha nitelikli, toplumu kucaklayan, toplumun beklentilerine yönelik cevap verecek makul ve nitelikli insanları getirecek. Ben böyle görüyorum. Ama AK Parti bu tabloyu görüyor mu, görmüyor mu bilemiyorum. Çünkü hala siyasetin şımarıklığını, aldıkları kararlarda ve uyguladıkları politikalarda görüyorum." açıklamasında bulundu.

MHP VEKİL ÇIKARIR MI?

Önümüzdeki seçimlerde MHP'nin Elazığ'dan milletvekili çıkarıp çıkaramayacağı konusunda değerlendirmelerde bulunan Gürsel Erol, şöyle konuştu: "Dediğim gibi bu seçimde adaylar önemli. Parti olarak İYİ Parti'nin şansı var. MHP'nin şansı var. Çok ilginçtir DEVA Partisi'nin şansı var. bizim yaptığımız ankette DEVA Partisi yüzde 7 çıktı. Yani her partinin çıkaracağı adayla ilgili, doğru aday çıkaran burada sonuç alabilir. Yanlış aday çıkaran, sonuç alamaz. Bu seçim Elazığ'da partiler üzerinden gitmeyecek, adaylar üzerinden gidecek."