Milletvekili Erol’a vatandaşlardan yoğun ilgi

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde Chp Elazığ Milletvekili Gürsel Erol vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Elazığ'da ki esnaf ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol vatandaşlarla bir araya geldi. Merkez Gazi caddesi esnafını gezen ve vatandaşların yoğun ilgiyle karşılaşan Milletvekili Erol, burada vatandaşlar ve esnaf ile tek tek sohbet etti.