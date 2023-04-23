Milletvekili Erol’a Alacakaya ve Arıcak’ta yoğun ilgi 

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve parti üyeleri, bayramın üçüncü gününde de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Elazığ genelinde bütün vatandaşlara ulaşmaya çalışan Milletvekili Erol, parti üyeleriyle birlikte, Alacakaya ve Arıcak ilçelerini ziyaret etti. Milletvekili Erol, ilk olarak Alacakaya ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Erol, daha sonra mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafı çekti.

Milletvekili Erol ve beraberindekiler, ardından Arıcak ilçesine geçerek burada esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İlçe halkı tarafından yoğun ilgi gösterilen Milletvekili Erol bayramlaşarak, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

CHP heyeti, daha sonra sırasıyla Erimli, Bukardi ve Üçocak beldelerine geçti. Burada teveccüh ve coşkuyla karşılanan Milletvekili Erol, ziyaretlerini süründüreceğini kaydetti.