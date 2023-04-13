Milletvekili Erol yeni sezonun ilk yarışını izledi

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Elazığ hipodromunu ziyaret ederek yeni sezonun ilk yarışını izledi.

Elazığ Hipodromu'nda 2023 yılı yarışlarının ilk koşusunu izleyen Milletvekili Erol; “Atlarımızın sağlıklı bir şekilde kazasız belasız bir sezon yaşamasını getirmesini dilerken, at sahiplerinin de bu yarışlardan da kendi adlarına bir başarı hikâyesi oluşturmasını diliyorum ”dedi.

“ELAZIĞ JOKEY KULÜBÜMÜZÜN ALANI SON DERECE BÜYÜK BİR ALAN”

Milletvekili Erol konuşmasının devamında ;“Türkiye jokey kulübümüzün yeni sezonunu ben de hayırlı olmasını diliyorum. Tabii biz böyle hipodrom denince aklımıza yalnızca atların yarıştığı bir alan olarak geliyor. Elazığ jokey kulübümüzün alanı son derece büyük bir alan. 500 dönümün üzerinde bir yerleşkesi var ve burası gerçekten dönemin MHP Milletvekili Mustafa Gül ve eski Elazığ spor başkanımız Hayrettin Karamazi’nin yoğun katkılarıyla yapılan bir tesis. Onlara da buradan teşekkürlerimi ve minnettarlığımı iletirim” dedi.

“AT YARIŞLARINA KATILMAK, GELMEK AYRI BİR HEYECAN O HEYECANI DA BÜTÜN HEMŞİRELERİMİZİN YAŞAMASINI İSTERİZ”

Burası yalnızca atların yarıştığı bir alan olmadığını, Elazığlıları yarışmaları izlemeye davet eden Milletvekili Erol; “ At yarışlarına katılmak, gelmek ayrı bir heyecan o heyecanı da bütün hemşirelerimizin yaşamasını isteriz. Bu benim ikinci gelişim. İlk gelişimde de inanılmaz müthiş bir heyecanla izlemiştim yarışı. Burası aynı zamanda insanların günübirlik etkinliklerini böyle doğayla iç içe yaşayabilecekleri, piknik yapabilecekleri organik tarımla ile bir izleyebilecekleri alanlar da yaratılmış. Bu anlamda Sayın Müdürümüz Mehmet Demirçelik beyefendiye teşekkür ediyorum. İpek yolu yöneticilerimize, Elazığ belediyemize, Elâzığ il özel idaresine ve ilimizin Valisine de teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi tarafından hayata geçirilen tıbbi aromatik bitki projesi hakkında da konuşan CHP Elazığ Milletvekili Erol ; “Bu gerçekten son derece iyi bir proje. Özellikle bu organik ürünlerin burada üretilmesi ve bunların gerçekten insan sağlığını yarattığı etkiden kaynaklı sizi kutluyorum. Bu ürünleri burada bulabilmek, yetiştirebilmek önemli. İklim olarak buranın doğasını ve toprağının bu ürünlerin yetişmesine burada elverişli olması da son derece anlamlı” dedi.