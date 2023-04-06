Milletvekili Erol son durumu tarım bakanına sordu

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye SAT-2 Serotipi Şap Hastalığı ile ilgili yürütülen aşı çalışmalarındaki son durumu sordu.

Hastalık nedeniyle uygulanan kısıtlama üreticiyi zor durumda bırakırken fiyatların yükselmesinde de büyük rol oynuyor.

SAT-2 Serotipi Şap Hastalığının yayılmasıyla birlikte 28 Nisan 2023 tarihine kadar iller arası, il içi (ilçeler arası-içi, köy/mahalle arası-içi) büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan hareketlerine kısıtlama getirilmişti. Uygulanan bu kısıtlamalar hayvancılık faaliyetlerine ciddi bir zarar verirken fiyatların da yükselmesine neden oldu.

EROL’DAN SORU ÖNERGESİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, hastalığın önlenmesi için yürütülen aşı çalışmalarını ve sorunun çözümüyle ilgili hangi aşamada olunduğu sorularını Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye sordu. Erol, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Elazığ’da SAT-2 serotipi şap hastalığının kontrolünü sağlamak ve yayılmasını önlemek için 28.04.2023 tarihine kadar iller arası, il içi (ilçeler arası-içi, köy/mahalle arası-içi) büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan hareketlerine kısıtlama getirilmiş, kısıtlamaya uymayanlara 5996 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında işlem yapılacağı tebliğ edilmiştir.

Bu kısıtlamanın hayvancılık faaliyetlerine verdiği zarar hepimizin malumudur. Bu kısıtlamanın kısa süre kaldırılabilmesi amacıyla yapılan şap aşılaması Elazığ ili genelinde hangi aşamadadır? Tüm ülkeyi kapsayan bu kısıtlamaya ilişkin çalışmalar ne aşamadadır? Elazığ özelinde yaşanan bu sıkıntının giderilmesi komşu illerde de uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasına bağlıdır. Kısıtlamanın bir an evvel kaldırılması büyük önem taşımaktadır.Konuya ilişkin talimatlarınızı saygılarımla bilgilerinize arz ederim.”