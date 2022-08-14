Milletvekili Erol kadınların talebini kırmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kadınlar ile birlikte okey oynadı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kent genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Seçildiği günden beri ‘Milletin Vekili’ olarak ön plana çıkan ve her yerde hoş görü ve sevgi ile karşılaşan Milletvekili Erol, vatandaşların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinliyor. Yine bu çerçevede Hal Köyüne giden Milletvekili Erol, vatandaşlar ile bir araya geldi. Kadınlar kıraathanesinde okey oynayan kadınların davetini kırmayan Erol, oturup okey oynadı. Kadınlar, Erol’un kendileri ile okey oynamasından dolayı büyük mutluluk yaşadı. Kadınlar, samimi ve içten davrandığı milletin vekili olduğu için Erol’a teşekkür etti.

Her zaman vatandaşların yanında olan, onlarla birlikte hareket eden, sorun ve talepleri dinleyerek gerekli mercilerde sesini çıkaran Milletvekili Gürsel Erol, tüm kesim tarafından taktir topluyor.