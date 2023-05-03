Milletvekili Erol İBB tarafından yaptırılan dev yatırımda incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 348 milyon liralık okulun, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan birçok okul yıkılmış CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi de okul yapma kararı almıştı. Akabinde, deprem sonrasında ağır hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenecek binasının temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Başkanvekilleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atılmasının ardından okulun yapımı hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sık sık ziyaret ettiği okulun inşaat alanına yeniden gelerek çalışmaları yerinde inceleyip firma yetkililerinden bilgi aldı. Şantiye alanında incelemelerde bulunan Milletvekili Erol, yapımı devam eden okul inşaatının bittiğinde Türkiye’ye örnek bir proje olacağının altını çizdi.

Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin önünde olduklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bu projeyi ben çok önemsiyorum aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da çok önemsedi. Burada ki proje Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi değil. Bu projenin mimarı dünya ödüllerine sahip İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezinin projesini çizen mühendistir. Aynı zamanda Ankara’da ki TED Kolejinin çizen bir mimardır. Mimar ve mimarın çizdiği proje Türkiye’de örnek bir projedir. Burası yaklaşık olarak, KDV ve fiyat farkıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine maliyeti, 348 milyon liradır. Bu parasal değeri de aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının kendi yatırımları içerisinde en büyük yatırımdır. Bakanlık kendi projelerine dahi bu kadar büyük ölçekte bir kaynağı tek yapı içerisine aktarma şansına sahip değil. Bu proje özel bir proje Ekrem İmamoğlu bu projeyi çok önemsedi. Türkiye’de yaşanan olumsuzluklardan sonra gençlerimizin meslek eğitimlerini deneyimle atölyelerde yetişerek yapmaları için güzel bir olanak. Burası aynı zamanda meslek yetiştirme kurumu. Burada atölyeler var. Arkamda ki yapılar, eğitim alanları. Sağ taraftaki diğer binalar ise tamamen atölyelerin olduğu alanlardır. Bu proje bir okul değil. Bu proje bir üniversitenin dekanlık kampüsü gibi özel bir proje. Türkiye’de örnek olacak bir proje. Bundan sonra da Elazığ’ın eğitim hayatına inanılmaz derece de katkı verecektir. Seçim dönemlerinde Elazığ’a hizmet benim işim deyince bazı milletvekili arkadaşlarımız ne yapmış ki diye söylüyorlar. Bu proje bizim Ekrem İmamoğlu’ndan rica ettiğimiz ve 3 belediye başkanımızın yapmış olduğu projelerden birisidir. Bu projenin Türkiye’de 2 tane tek örneği var ikisi de İstanbul’dadır. İkisini de İstanbul Valiliği ve İl Özel İdare kanalıyla yapmıştır. Türkiye’de hiçbir belediyenin okul yapma sorumluluğu olmadığı halde İstanbul Belediyesi, Elazığ’da ki eğitim hayatına katkı vermek amacıyla, bu projeyi Elazığ’a hediye etmiştir. Ben buradan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Belediye Meclisinde oy birliğiyle karar veren tüm siyasi partilerin üyelerine, mimarlarımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teknik elemanlarına, burada çalışanlara ve yüklenici firmalara çok teşekkür ederim. Güzel bir iş çıkacak. Bu okul Elazığ için örnek bir proje olacak ve Elazığ bundan sonra eğitim hayatında yeni bir projeye imza atarken herkes burayı gösterecek. Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben burayı sık sık ziyaret ediyorum. Ziyaret etmemde ki amaçta inşallah yılsonuna kadar burayı yetiştirerek önümüzdeki eğitim yılında da çocuklarımızla birlikte bende Milletvekili olarak aralarında olurum” dedi.