Milletvekili Erol, Deprem bölgesi Hatay’da

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile deprem bölgesi Hatay’da Kültür Varlıklarındaki son durumu incelemek üzere görevlendirildi.

Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle deprem bölgelerinde saha çalışmaları, alan taraması ve depremzede ziyaretleri ve kültür varlıklarının durumlarını araştırmak amacıyla deprem bölgesi Hatay’a görevlendirilen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, çalışmalarına başladı.

Milletvekili Erol’un yanı sıra Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, iBB Koord. Besim Ünsaldı ile birlikte çalışmalara katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Milletvekili Gürsel Erol, “Hatay İl Başkanımız Hakan Tiryaki, İstanbul Milletvekilimiz Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekilimiz Nihat Yeşil, İBB Koord. Besim Ünsaldı ile birlikte bölgedeki kültür varlıklarının durumlarını araştırarak hasar tespiti çalışmalarının yapılması için bölgedeyiz.” dedi.