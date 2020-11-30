Politika
Giriş Tarihi : 30-11-2020 22:32   Güncelleme : 30-11-2020 22:34

Milletvekili Erol  Covid-19’u atlattı  

Koronavirüse yakalanan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hastalığı atlattı, pozitif çıkan testi  negatife döndü.  

Milletvekili Erol  Covid-19’u atlattı  

Milletvekili Gürsel Erol, önceki hafta Elazığ’da katıldığı programların ardından vücut kırgınlığı hissedince Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı. Hastene de yapılan test sonrası Erol’un Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya sevk edilen ve evde tedavi altına alınan Erol’un sağlık durumu normale döndü.Bugün hastanede kontrolden geçen Erol’un  testi negatif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,”Bugün itibariyle testlerim negatife döndü ve hastalığı atlatmış bulunmaktayım.Bu zorlu süreçte benimle ilgilenen aileme,doktorlarıma, çalışma arkadaşlarıma ,sürekli arayarak yalnızlık hissettirmeyen tüm dostlarıma,partililerime, hemşehrilerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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