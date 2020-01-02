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Politika
Giriş Tarihi : 02-01-2020 19:48

Milletvekili Erol çeşitli ziyaretlerde bulundu  

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, güvenlik güçlerini ziyaret etti, hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız’ın ailesine de taziye verdi. 

Milletvekili Erol çeşitli ziyaretlerde bulundu  

Kente gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilk önce Hankendi Jandarma Karakolu’nu ziyaret edip, kontrol noktasında görev yapan askerlerle bir süre sohbet etti. Ardından Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliği’ne geçen Erol, birimleri tek tek gezip polislerle bir araya geldi. Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne geçen Erol, burada çalışanlarla bir araya gelirken İl Müdürü Turan Karahan’dan da bilgi aldı.

 Son olarak  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken izindeyken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Elazığlı polis memuru Remzi Yıldız’ın (28) ailesini ziyaret etti. Taziye veren Erol, ailenin her zaman yanında olduklarını aktardı.

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