Milletvekili Erol bir sene önce bu günü anlatmış

Geçen sene TBMM’de konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bu günleri anlatmış. 1970’li yıllarla bu günü değerlendiren Milletvekili Erol, “O kuyruklar yoksulluktan kaynaklı kuyruklar değil, yokluktan kaynaklı kuyruklardı. Ama bugünü değerlendirdiğimiz zaman yoksulluk var” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un geçen sene TBMM’de yaptığı konuşma gündeme geldi. Adeta ileriyi görerek konuşan Milletvekili Erol’un 1970’li yıllarda ki yağ kuyruğu ile bugünü karşılaştırdığı görüldü. Erol konuşmasında , “Bugün marketlerde temin edebileceğiniz her şey var ama insanlarda para yok, alım gücü yok. Esas tehlikeli olan nokta bu. Yoksulluğu bu zihniyetle çözemezsiniz” diyerek tepki göstermişti.

Milletvekili Gürsel Erol konuşmasında, “1974 yılı ile bu iki günü ayrıca kıyaslamak isterim. Bugün son haftalarda Türkiye’nin gündemine oturan en önemli işlerden birisi, patates ve soğan dağıtılması. Her fırsatta Cumhurbaşkanı, Parti sözcünüz; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olduğu dönemlerde kuyruklardan bahsederler. Doğru, 1970’li yıllarda kuyruklar vardı. Ama o gün olan kuyruklar yoksulluktan kaynaklı kuyruklar değil, yokluktan kaynaklı kuyruklardı. Avrupa ülkelerinin ambargosu sonucu Türkiye gelmeyen doğalgaz, petrol, yağ gibi bazı ürünler ile ilgili ulaşım sıkıntısı vardı. İnsanlar bu ürünlere ulaşmak için gerçekten kuyruklar oluşturuyordu. Ama bir fark var. Herkesin cebinde parası vardı. Alım gücü vardı. İnsanlar ihtiyaç duyduğu ürünlere ulaşabiliyorlardı ve alabiliyorlardı. Ama bugünü değerlendirdiğimiz zaman yoksulluk var. Yoklukla, yoksulluğu birbirinden ayırmamız lazım. Bugün marketlerde temin edebileceğiniz her şey var ama insanlarda para yok, alım gücü yok. Esas tehlikeli olan nokta bu. Yokluğu telafi edebilirsiniz ama yoksulluğu telafi edemezsiniz. Yoksulluğu bu zihniyetle, patates, soğan dağıtarak çözemezsiniz” demişti.