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Politika

Milletvekili Erol; ‘Bana Karşı Haddinizi Bileceksiniz’

Politika

Milletvekili Erol; ‘Bana Karşı Haddinizi Bileceksiniz’

Geçmişte Tuncelililerin yoğun desteği ile CHP milletvekili seçilerek HDP'ye bir milletvekili kaybettiren Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, mecliste HDP'lilere ateş püskürdü ve geçmişin rövanşını almak isteyen HDP'lilere 'buna müsaade etmeyeceğim' çıkışında bulundu.