Elazığ CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'de HDP’lilere şöyle seslendi: "Bana karşı haddini bileceksiniz, Tunceli'de size yaşattığım mağlubiyetin rövanşını almak için Elazığ'da seçimi kaybetmem için elinizden geleni yaptınız ama size karşı o bölgede asla taviz vermeyeceğim"Erol’un bu çıkışı milletvekilleri tarafından yoğun alkış aldı.
Politika
Giriş Tarihi : 03-11-2021 08:23 Güncelleme : 03-11-2021 08:23
Milletvekili Erol; ‘Bana Karşı Haddinizi Bileceksiniz’
Geçmişte Tuncelililerin yoğun desteği ile CHP milletvekili seçilerek HDP'ye bir milletvekili kaybettiren Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, mecliste HDP'lilere ateş püskürdü ve geçmişin rövanşını almak isteyen HDP'lilere 'buna müsaade etmeyeceğim' çıkışında bulundu.