Milletvekili Erol Arıcak ve Alacaka’ya ilçelerini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Arıcak ve Alacakaya ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarını sorunlarını ve talepleri dinledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Arıcak ve Alacakaya’ya ziyarette bulunan Milletvekili Erol, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek Elazığ’ın kalkınmada pilot il olduğunda yapılacak çalışmaları anlattı.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Gürsel Erol: “Bugüne kadar birçok ilçemizi, beldemizi ve köylerimizi ziyaret ettik. Tüm bu noktalarda genel olarak aynı sorun ve taleplerle karşılaşıyoruz. Nedir bunlar ?

İşsizlik, ekonomik kriz, tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın girdi maliyetleri ile ilgili sıkıntıları, her geçen gün gelen zamlar gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. İlçelerimiz özellikle istihdamı artıracak projeler konusunda en hafif tabirle muhtaç bırakılmışlar. Bizim iktidarımızda, Elazığ kalkınmada öncelikli pilot il ilan edildiğinde tüm ilçelerimizde istihdam ve işsizlik sorununu minimuma indireceğiz. Bugün ziyaret gerçekleştirdiğimiz ilçe ve beldelerimize nazik ev sahiplikleri için teşekkür ederiz. Bu ziyaretlerimizi sürdürerek sorunları yerinde dinlemeye ve çözüm önerileri oluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.