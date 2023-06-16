Milletvekili Erol 5 ilçeyi tekrar hatırlattı!

Cumhur İttifakı Milletvekili adayları, 14 Mayıs Genel Seçimleri sürecinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkili bakanlarla görüştük, ismi olmayan diğer ilçelerimizin de listeye eklendiği ve yeni bir kararname hazırlanıp seçimden sonra yayınlanacağı bilgisini aldık” açıklamasında bulunmuşlardı…

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, geçtiğimiz ay Resmî Gazete'de yayımlanan kararla deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesi uygulamasına Elazığ'da 5 ilçenin halen dâhil edilmemiş olmasına tepki gösterdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ayriyeten deprem sürecinde vatandaşların tüm sorunlarıyla yakinen ilgilenen muhtarlara da tazminat ve fazla mesai ücreti verilmesi gerektiğini belirtti.

Elazığ’ın Ağın, Keban, Sivrice, Arıcak ve Alacakaya İlçelerinde çalışan kamu personellerinin, tazminat ve fazla çalışma ücretlerine dahil edilmesi için CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yeniden çağrıda bulundu…

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem tazminatının şart aranmaksızın Elazığ’daki tüm kamu çalışanlarına ödenmesi gerektiğini belirterek; “11.05.2023 tarih 7267 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki kararda yer alan 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin karar bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Kararda Devlet memurlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, Uzman erbaş ve uzman jandarmalara, hâkimler ve savcılara, yükseköğretim personeline, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, 6 ay süreyle 2.059,99TL tazminat ödenmesi açıklanmıştı. Afet bölgesinde yaşanan mağduriyeti kısmen de olsa gidermeye yönelik yapılan bu destek memnuniyet vericiydi fakat kararname kapsamına Elazığ’ın Ağın, Alacakaya, Arıcak, Keban ve Sivrice ilçeleri kapsam dâhiline alınmamıştı. Elazığ ilimiz bütün ilçeleriyle birlikte 6 Şubat depremlerini yaşamış ve etkilenmiştir. Bu nedenle deprem tazminatı ile ilgili yaşanan bu mağduriyetlerinin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılarak, ilçe ayrımı olmadan ve fiili çalışma şartı aranmaksızın Elazığ ili sınırları içerisinde çalışan ve ikamet eden tüm kamu personeline eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir. Kapsam dışında olan ilçeler ve muhtarlar bir an önce kararnameye dâhil edilmelidir" diye konuştu.