Milletvekili Demirbağ’dan İş İnsanı Tüfenkçi’ye ziyaret

Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Tüfenkçi Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Selçuk Tüfenkçi’yi ziyaret etti.

Ziyarette Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve Tüfenkçi Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Selçuk Tüfenkçi çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Selçuk Tüfenkçi, Firmaları hakkında Milletvekili Zülfü Demirbağ’a bilgiler verdi.

TÜFENKÇİ’DEN TEŞEKKÜR

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Tüfenkçi Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Selçuk Tüfenkçi, Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın ziyareti nedeniyle teşekkür ederek “Milletvekilimiz, Bugün organize ziyaretinde bizim firmamızı da ziyaret etti. Kendisine firmamız hakkında bilgiler verdik OSB’miz hakkında bilgiler aktardım. Kendilerine, bizlere vakit ayırdığı için ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm İslam Aleminin yeni yılı kutlar yeni yılın hayırlar getirmesini diliyorum” dedi