Milletvekili Demirbağ, OSB’deki mobilya üretim tesislerinde inceleme yaptı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Erenler Mobilya ve Tüfenkçi Mobilya’nın üretim tesislerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Demirbağ; “Elazığ ekonomimize ve istihdama katkı sunan işletmelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ’daki üretim tesislerinde incelemelerine devam etti.

Milletvekili Demirbağ bu kapsamda, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Erenler Mobilya ve Tüfenkçi Mobilya’daki üretim tesislerinde yetkililerden bilgi aldı.

ERENLER MOBİLYA, ELAZIĞ’A 80 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLIYOR

AK Parti Milletvekili Demirbağ ilk olarak, Elazığ ekonomisine katkı sunan ve 80 kişilik istihdam sağlayan Erenler Mobilya İşletme Sahibi Seyfullah Eren ile bir araya geldi. Fabrika ve üretim hakkında bilgiler alan Milletvekili Demirbağ, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

EREN; “SAYIN VEKİLİMİZE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Erenler Mobilya İşletme Sahibi Seyfullah Eren, destekleri için Milletvekili Demirbağ’a teşekkür ederek; “Biz kapı ve mobilya üretimi yapıyoruz: Sayın vekilimize ziyareti için ve bize verdiği destekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.

MİLLETVEKİLİ DEMİRBAĞ, TÜFENKÇİ MOBİLYA’DA İNCELEMEDE BULUNDU

Milletvekili Demirbağ daha sonra, Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Tüfenkçi Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Tüfenkçi ile bir araya geldi. Demirbağ üretim hakkında Tüfenkçi’den bilgiler alırken Yönetim Kurulu Başkanı Tüfenkçi; “Milletvekilimiz, bizim firmamızı da ziyaret etti. Kendisine firmamız hakkında bilgiler verdik. OSB’miz hakkında bilgiler aktardım. Kendilerine, bizlere vakit ayırdığı için ben bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulundu.

MİLLETVEKİLİ DEMİRBAĞ; “ELAZIĞ EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMA KATKI SUNAN İŞLETMELERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

AK Parti Milletvekili Demirbağ da; “Elazığ Organize Sanayi Bölgemizdeki mobilya tesislerini ziyaret ettik. Erenler Mobilya’da 80 kişi istihdam ediliyor. Kendileri gerek Elazığ için, gerekse Türkiye’nin farklı illeri için mobilya üretimi gerçekleştiriyorlar. Bundan dolayı mutluluk duydum. Ülkemize katma değerleri olur ve inşallah işlerini de büyüterek yola devam ederler. Kendilerini tebrik ediyorum. Daha sonra Tüfenkçi Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Tüfenkçi ile bir araya geldik. Tüfenkçi Mobilya da Elazığ’da mobilya üretimi gerçekleştiriyor. Elazığ ekonomimize ve istihdama katkı sunan işletmelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.