Milletvekili Cinisli’den iş insanı Ercan’a ziyaret

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli ve Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, geçtiğimi günlerde ilimize gelerek bir dizi ziyaret, toplantı ve halka buluşma programları icra etmişlerdi.

İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener’in halka buluşma kapsamında ilimize gelen ve başta ETSO olmak üzere, Esnaf Odaları, STK ve esnaf ziyaretleri yapıp halka görüşen İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, ilimiz ekonomisine önemli katkılar üreten işadamları ile özel görüşmeler gerçekleştirdiler.

Bu ziyaretler kapsamında ilimiz başarılı iş insanlarından ve önceki dönem MHP İl Genel Meclisi Üyesi olan Yüksel Ercan’ı ziyaret eden İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, görüşmeden oldukça memnun kaldığını ifade etti.

İş İnsanı Yüksel Ercan’ın Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde gerçekleşen buluşmada, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli’nin şehir ekonomisinin durumu, sanayici ve üreticinin sorunları, bu problemlerin giderilmesi noktasında Yüksel Ercan’ın görüşlerini aldığı ifade edildi.

Şehrin genel ekonomik yapısı, işsizlik, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve OSB’lerin büyütülmesi ve yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması konusunda görüşlerini ifade eden iş insanı Yüksel Ercan, ilimizin siyasi yönelimleri ve mevcut siyasi konumu hakkında da bilgiler sunduğu ifade edildi.