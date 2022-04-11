Milletvekili Bulut Ramazan’da tempoyu düşürmedi

AK MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Genel merkez düzeyindeki parti çalışmaları ve TBMM’deki mesaisinden kalan zamanı memleketi Elazığ’da geçirerek ziyaretler gerçekleştiriyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Ramazan Ayında da yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Milletvekili Metin Bulut, Elazığ programı kapsamında ilk olarak Üniversite Evinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. İftarını gençlerle birlikte yapan Milletvekili Bulut, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

YAZIKONAK ZİYARETİ

Milletvekili Metin Bulut, programı kapsamında Yazıkonak Beldesini ziyaret etti. Bulut, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte, deprem sonrası TOKİ tarafından beldede yapılıp hak sahiplerine teslim edilen konutların sakinleriyle bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi.

DERNEK VE BASIN KURULUŞLARINA ZİYARET

Milletvekili Metin Bulut, kentte hizmet veren dernek ve basın kuruluşlarını da ziyaret etti. Bulut, Elazığ İlim Yayma Cemiyeti yöneticileriyle bir araya geldi. Kentte hizmet veren basın kuruluşlarını da ziyaret eden Bulut, “Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlenmiş olduğu Dart yarışmalarına katıldı.

YURT ÖĞRENCİLERİYLE SOHBET ETTİ

Milletvekili Metin Bulut, yoğun geçen Elazığ ziyareti çerçevesinde, Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı, gençlerle iftar sonrası hasbihal etti. Programı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katıldı.

KUYULU KÖYÜNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Merkeze bağlı Kuyu köyünü de ziyaret etti. Bulut, altyapı ve üstyapı ihtiyaçları büyük oranda karşılanan Kuyulu’da, muhtarlık binasında köy halkıyla bir araya geldi.

İPEKYOLU ÇOCUK VE GENÇLİK ÇALIŞMALARI MERKEZİNE ZİYARET

Taziye, ev ve hasta ziyaretlerinde de bulunan Bulut, Elazığ’a değer katan projelerden biri olan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezini ziyaret etti. Bulut, merkezde geliştirilen ve çiftçilerin ilaçlama faaliyetlerini drone ile ücretsiz destekleyecek projeyi inceledi ve gençlere çalışmalarında başarılar diledi.