Milletvekili Bulut, ‘Raife Babaanne’yi ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Sosyal medyada Raife Babaanne olarak tanınan Elazığ’ın fenomen babaannesini ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ’da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Milletvekili Bulut, son olarak kentteki ziyaretleri kapsamında sosyal medyada Elazığ’a özgü sözleri ile Elazığlıların sevgisini kazanan Raife Babaanne’yi evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Allah bağışlaya vekilimiz hoştur diyen Raife Babaanne, Bulut’un size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim demesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak da “kendisini severiz çoluk çocuğumuzun sahibidir” dedi.

Milletvekili Bulut’un ziyaretin dolayı oldukça mutlu olan Raife Babaanne, kendisine has üslubu ile Bulut’a mani söyledi.

Samimi ve sıcak geçen sohbet sonrası açıklama yapan Bulut;“Samimiyeti, içtenliği, zerafeti ve bilgeliğiyle ünlü sosyal medya fenomeni Raife Babaanne’yi evinde ziyaret ettik. Kendisine hayır ve bereket dolu bir ömür diliyorum” dedi.