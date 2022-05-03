Milletvekili Bulut ilçeleri ziyaret etti

Ramazan Ayında Elazığ’da ziyaret ve temaslarda bulunan Milletvekili Metin Bulut, Ramazan Bayramını da memleketi Elazığ’da geçirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve parti teşkilat yöneticileriyle birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerini ziyaret etti.

Bayramın birinci günü Elazığ Valiliği ve AK Parti İl başkanlığının düzenlediği bayramlaşma programlarına katılarak vatandaşlarla bayramlaşan Milletvekili Bulut, Bayramın ikinci gününde ise ilçelere bayram ziyaretinde bulundu.

KARAKOÇAN İLÇE ZİYARETİ

Milletvekili Metin Bulut ve Milletvekili Zülfü Demirbağ, ilk olarak Karakoçan ilçesini ziyaret etti. Parti ilçe teşkilatı tarafından karşılanan Bulut ve Demirbağ, Karakoçan Belediyesi tarafından yapılan Orta Park’ın açılışını gerçekleştirdi, burada vatandaşlarla bayramlaştı.

Bulut ve Demirbağ, daha sonra Karakoçan esnafını ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli işler diledi, bayramlarını tebrik etti. Bulut ve Demirbağ, ev ziyaretleri de gerçekleştirerek vatandaşların bayramını tebrik etti.

PALU İLÇESİNE ZİYARET

Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ’ın ikinci durağı ise Palu ilçesi oldu.

Palu Aile Çay bahçesinde vatandaşlarla bayramlaşan Bulut ve Demirbağ, Palu Belediye Başkanı merhum Mehmet Sait Dağoğlu’nun ailesine bayram ziyareti gerçekleştirdi, ardından Palu ilçesinin ve bölgenin önemli değerlerinden şair İbrahim Hancı’yı evinde ziyaret etti. Milletvekilleri Bulut ve Demirbağ, Palu ilçesinde de vatandaşların evlerine misafir oldu.

KOVANCILAR İLÇESİ ZİYARETİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Milletvekili Zülfü Demirbağ ve beraberindeki heyet, daha sonra Kovancılar ilçesini ziyaret ederek, AK parti ilçe başkanlığında düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı. Bulut ve Demirbağ, Kovancılar ilçesinin kanaat önderlerini ve geçmiş dönem ilçe başkanı Nusret Demirkıran’ı da ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.