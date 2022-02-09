Milletvekili Bulut Fuar ve Kongre Merkezinde incelemelerde bulundu

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Belediyesi tarafından temeli atılan ve geçtiğimiz ay yapımı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

SÜREKLİ CANLI KALACAK BİR YAPI

Yetkililerden Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili bilgiler alan Milletvekili Metin Bulut, burada yaptığı açıklamada, Elazığ'ın yıllardır ihtiyaç duyduğu fuar ve kongre merkezinin tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini ifade etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür eden Milletvekili Bulut, "Elazığ Belediyemizin yapıp, tamamlamış olduğu Elazığ fuar ve kongre merkezini inceledik. Öncelikle ilimize hayırlı olsun. Ben Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siyaseten bizim önümüzdeki önemli sorunlardan bir tanesiydi. Yıllarca Elazığ'da konuşulan konulardan bir tanesiydi. Elazığ yeni bir modern bir fuar alanıyla, kongre merkezi ile buluşması hem konumu itibariyle hem de yapı itibariyle fevkalade güzel bir tesis olmuş. İnşallah ilimizde de hayırlı hizmetlere vesile olur. Çok amaçlı düşünülmüş. Bundan dolayı sayın belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Genelde kongre merkezlerinde şöyle bir sıkıntı olur; sadece fuar ve kongre yapıldığı dönemde kullanılır, diğer dönemde atıl olarak kalınır. Fakat burada öyle bir problemle karşılaşmayacağız. Üzerinde iyi çalışılmış, yaklaşık 25 bin m2 üzerinde 3 bin 3 bin olmak üzere 6 Bin m2'lik hol, onun dışında 2 m2'lik alanda da yine sivil toplum örgütlerinin kullanacağı hatta vatandaşımızın günlük kullanacağı, özellikle evlendirme memurluğunun da burada faaliyet göstereceği, böylelikle de binanın sürekli canlı kalacağı bir yapı inşa edilmiş. Bu yönüyle de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem restoranından, kafeteryasından diğer tesislerine kadar ve sivil toplum örgütlerinin de önlerindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi yer konusuydu. Onların hem yer konusunu giderecek hem de aynı alanda ofislerinin olacağı bir alan inşa edilmiş. Bu yönüyle de fevkalade güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

ÇOK ZOR BİR DÖNEMDE İNŞA EDİLDİ

Fuar ve Kongre merkezinin inşaatına pandemi ve deprem döneminde başlandığını hatırlatan Bulut, "Çok da zor bir dönemde yapıldı aslında Kıymeti biraz da ondan kaynaklanıyor. Malumunuz bir pandemi dönemi geçirdik, bir de deprem geçirdik. Buna rağmen bu işlerde bir anlamda devam etti. Biz bunların bitmesini beklemedik. Önce depremin etkileri ortadan kalksın veya pandeminin etkileri ortadan kalksın da biz bunlara başlayalım demedik. Bir şekilde onlar devam ederken aynı şekilde fuar alanı gördüğünüz gibi yapıldı ve bitti. Öyle tahmin ediyorum ki bu yaz itibariyle veya ramazan ayı itibariyle ilk faaliyetine de başlayacaktır. Elazığımızın çok istifade edeceğini düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.