Milletvekili Ağar’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Ağar mesajında, öğretmenlik mesleğinin yeni nesillere rehberlik eden kutsal bir meslek olduğunu belirterek, bu görevi ifa eden öğretmenlerin fedakarlığın ve sevginin timsali olduğunu kaydetti.

Ağar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmen, öğrettiğiyle birlikte eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişidir. Öğretmenlik mesleği sadece eğitim, öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir.

Bu vesile ile bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum, kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimiz ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”