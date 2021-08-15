Milletvekili Ağar ziyaretlerini yoğun tempoda sürdürüyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, seçim bölgesi Elazığ'da ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Gittiği yerlerde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Milletvekili Ağar, hemşehrilerinin sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

TBMM'nin tatile girmesinin ardından memleketi Elazığ'a gelen Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, yoğun bir ziyaret programı kapsamında hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Geçtiğimiz hafta Ağın, Baskil, Keban ilçelerini ziyaret eden Ağar, daha sonra Gazi Caddesi ve Kapalı Çarşı'yı gezerek esnaflarla ve vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet etmişti.

MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Milletvekili Ağar, bu haftaki temaslarını ise köylere ayırdı.

Günün erken saatlerinde gezi programlarına start veren Milletvekili Ağar, Altınkuşak köyüne giderek, Osmanlı Alimlerinden merhum Beyzade Efendinin torunlarından Bülent Bayoğlu'nu ve aile bireylerini ziyaret ederek hasbihal etti. Beyzade Efendi'nin yaşadığı konağı da gezen Ağar, tarihe ışık tutan kitapları ve eşyaları inceledi.

Milletvekili Ağar daha sonra Altınkuşak Köyü muhtarı Ahmet Demirel, Alatarla köyü muhtarı Nusret Özfidan ve Kaplı Kaya köyü muhtarı Cihan Torgut ile bir araya gelerek talepleri dinledi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Milletvekili Ağar daha sonra Şahinkaya mahallesine giderek muhtar Hıdır Şahin ve mahalle halkıyla bir araya geldi. Ağar, mahallenin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Milletvekili Ağar daha sonra Avculu, Alaca, Çöteli ve Uzuntarla köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Ağar, gelen talepleri tek tek not etti.

Milletvekili Ağar'ın köy ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılandığı gözlendi. Vatandaşlarla birebir görüşen Ağar'ın sıcak ve yakın ilgisi vatandaşlardan tam not aldı.