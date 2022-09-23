Milletvekili Ağar, sanatçılarla buluştu; vatandaşa hizmet veren bir dizi kurumu ziyaret etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, memleketi ve seçim bölgesi Elazığ’da ziyaretlerini yoğun tempoda sürdürüyor.

Hafta başından bu yana Elazığ’da birtakım ziyaret, gezi ve incelemelerde bulunan Milletvekili Ağar bugün, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm ile birlikte Çevre, AK Parti Şehir ve Kültür Başkanlığının "Şehir Buluşmaları" organizasyonu çerçevesinde Elazığ’daki ses ve sahne sanatçılarıyla bir araya geldi.

Elazığlı sanatçılarla sohbet eden ve görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Ağar, “Ben geçmişten beri sanatçı ağabeylerimizle, kardeşlerimizle çok yakın ilişkiler içerisinde oldum. Sizler çok önemli şahsiyetlersiniz. Çok zor bir dalı icra ediyorsunuz. Bütün gözler sizlerin üzerinizde. Vatandaşlarımızla, insanımızla hem onları mutlu eden hem onların üzüntülü günlerinde olan, onlarla en çok diyalog halinde olan insanlar sizlersiniz. Dolayısıyla siz üzerinize düşen sorumluluğu, bu sorumluluk da nedir, ‘birleştirici güç olmak, insanları huzura erdirebilmek ve onların biraz normal hayattan kopup başka dünyalara geçmesini sağlayan çok değerli ağabeylerimizsiniz” diye konuştu.

Milletvekili Ağar, sanatın ve sanatçının önemine vurgu yaparak, bu alanda daha ileri noktalara ulaşmak adına kendilerine sunulacak her türlü çalışmaya ve projeye destek verdiklerini, bundan sonra da vereceklerini kaydetti.

Milletvekili Ağar, Elazığ programı kapsamında daha sonra Elazığ Defterdarlığını ziyaret etti. Defterdar Serdar Esen’den kurum çalışmaları hakkında bilgi alan Ağar, daha sonra çalışanları selamladı.

Milletvekili Ağar’ın bir sonraki ziyareti ise AKSA Elazığ Doğalgaz Şirketi oldu. Firma Müdürlüğüne yeni atanan Onur Dündar’a hayırlı olsun dileklerini ileten Ağar, kentte yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Milletvekili Ağar, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Mehmet Sıtkı Erman'ı da ziyaret etti.

Ağar, daha sonra Elazığ İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Murat Evren'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi, görevinde başarılar diledi.

S.S Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi'ni de ziyaret eden ziyaret eden Milletvekili Ağar, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Ergin ve yönetimine görevlerinde kolaylıklar diledi.