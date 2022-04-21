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Politika

Milletvekili Ağar Elazığlı gençleri ağırladı

Politika

Milletvekili Ağar Elazığlı gençleri ağırladı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ’dan Ankara’ya giden 207 genci iftar programında ağırladı. Gençlerle selamlaşan ve sohbet eden Milletvekili Ağar, iftarını gençlerle birlikte açtı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Elazığ ziyaretinde bir araya geldiği gençleri Ankara’ya davet etmişti. Gençlik ve Spor il Müdürü Abdulsamet Eren öncülüğünde 207 genç, Bakan Kasapoğlu’nun daveti üzerine Ankara’ya gitti. İki günlük program kapsamında gençler, gezi ve ziyaretlerde bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ’dan Ankara’ya giden gençleri özel olarak ağırladı. Misafirleriyle iftar programında bir araya gelen Milletvekili Ağar, gençlerle yakından ilgilendi. İftar öncesi gençlerle selamlaşan ve sohbet eden Milletvekili Ağar, iftarını gençlerle birlikte açtı.Gençler, programdan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Ağar’a teşekkür ettiler.