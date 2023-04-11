Milletvekili adayı Salih Satıcı’dan esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Aday adaylık sürecinde sürekli sahada olan Salih Satıcı, Yeniden Refah Partisi Milletvekili aday listesinde yer aldıktan sonrada çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, Şehitilhanlar Caddesindeki esnafları ziyaret ederek kendisi ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Salih Satıcı’nın seçim çalışmalarının bir kısmına Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Çavaş’ta eşlik etti.



“ESNAFIMIZ DESTEKLENMELİ”

Seçim ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, “Ekonomimizin bacasız sanayisi olan esnafımız çok zor durumda, esnafımız mutlaka desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Salih Satıcı; “Seçim çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Bugünde Şehitilhanlar Caddesindeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Bizlere ve partimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Esnafımız ülkemizin vazgeçilmezidir. Esnafımız zor durumda ve Devletimiz mutlaka esnafımıza faizsiz kredi vermesi gerekiyor. Esnafımız her konuda desteklemesi gerekiyor. Bizler sorunları çok iyi biliyoruz. Ve sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Bugün seçim çalışmalarımıza eşlik eden Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Çavaş’ada çok teşekkür etmek istiyorum. Biz, Allah’ın izniyle 14 Mayıs’a kadar sahada olacağız” ifadelerine yer verdi.