Milletvekili adayı Salih Satıcı Baskil’de

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Aday adayı iken çok kez Baskil ilçesine ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Adayı Salih Satıcı, Aday olduktan sonrada ilk ilçe ziyaretini Baskil ilçesine gerçekleştirdi.



Baskil ziyaretinde depremzede, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Salih Satıcı, Kendisi ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

“İLÇELERİMİZ ÇOK ACİL KALKINDIRMALIYIZ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, “İlçelerimizi kalkındıracak projeler hazırlanıp uygulamalıdır ve çok acil şekilde ilçelerimiz kalkındırmalıdır” dedi.

Salih Satıcı; “Bugün seçim çalışmalarımız kapsamında Baskil ilçemizi ziyaret ettik. Aday adaylığımızda çok kez ziyaret ettiğimiz ilçemizi yeniden ziyaret ettik. Baskil ilçemiz diğer ilçelerimiz gibi bizler için çok değerlidir. Ülkemizde yaşanan depremler sonrası ilçemize çok sayıda depremzede vatandaşımız yerleşti. Bunların eksiklileri kesintisiz olarak karşılanmalıdır. Allah’ın böyle felaketler yaşatmasın. Yeniden Refah Partimiz iktidara gelince tüm ülkemiz eşit şekilde hizmet alacak. İlimizde partimiz çok yüksek oy alacak. Ben partimize ve şahsıma ilgi ve alakalarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.