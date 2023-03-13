Milletvekili aday adayı Tunç’tan ses getirecek proje

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç’tan, önemli bir projeyi paylaştı. Hasan Tunç, Deprem sonrası yapılacak konutlarda güneş enerjisinden elektrik üretilebileceğini ifade ederek “Yaşanacak afetlerden sonra üretilen elektrik sayesinde elektrik kesintisi yaşanmayacak.” dedi.

“ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞTIK”

MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek “6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası komşu şehrimiz Malatya’da hareket ettik. Görevim sebebiyle enerjide meydana gelen kesintileri gidermek için ekiplerimizle mücadele ettik. Çok şükür en kısa sürede elektrik kesintilerini giderdik. Depremde mağdur olan vatandaşlarımızın eksiklerini gidermeye çalıştık.” dedi.

“HEP BİRLİKTE YARALARIMIZI SARACAĞIZ”

Yaşanan depremler sonrası seçim çalışmalarına ara verdiklerini dile getiren hasan Tunç; “Çok sayıda arkadaşımız depremde mağdur oldu. Bizler de arkadaşlarımızla depremde etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Deprem sonrası siyaset bizim için ikinci planda kaldı. Bilge liderimizin dediği gibi önce ülkem, milletim sonra partim anlayışıyla deprem sonrası siyaset asla düşünmedik. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız. Devletimiz büyüktür. Afet olduktan sonra devletimizin tüm teşkilatı deprem bölgesinde oldu. Devletimiz, o kadar büyüktür ki depremden hemen sonra yaraları sarmak için harekete geçti. Allah’ın izniyle bugünleri de atlatacağız hep birlikte yaralarımızı saracağız.” ifadelerini kullandı.

“YAPILACAK PROJE SAYESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLMAYACAK”

Hasan Tunç; “Enerjinin önemi çok büyüktür. Afet zamanlarında elektrik kesintileri oluyor. Son yaşanan depremlerde biz bunu gördük. Elektrik kesintileri yaşanınca iller karanlığa gömülüyor. Vatandaşlarımız daha çok panik oluyorlar. Elektrik kesintisi yaşanınca, diyaliz hastaları, cihazlarla yaşamlarını devam ettiren vatandaşlarımız mağdur oluyor. Elektrik kesintilerinin yaşanmaması için bir çalışma yaptım. Yeni yapılan konutlarda en az 3 kilowatt ya da 5 kilowatt şartı konursa yönetmeliklere afet zamanlarında sıkıntı olduğunda otomatikman sistem devreye girer akü ve jeneratörlerin beslemediği alanlarda güneşin vasıtasıyla depolanan elektriği kullanabiliriz.24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi ve binlerce ev ağır hasar aldı. Devletimiz, 2 yıl içerisinde kentsel dönüşüm ve TOKİ aracılığıyla 30 bine yakın ev yaptı. Yapılan evler depreme dayanaklı şekilde yapıldı. Biz depremler sonrasında şunu gördük: Devlet eliyle yapılan evler, müttehit eliyle yapılan evlerden daha çok sağlam.” dedi.