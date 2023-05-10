Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, S.S. Elazığ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nı ziyaret etti ardından esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, Recep Tayyip Erdoğan ile vatandaşlar arasında 21 yıllık sürede çok güçlü bir bağ oluştuğunu vurgulayarak, “14 Mayıs’ta bu güçlü bağ yeniden gün yüzüne çıkacak. Milletin adamıyla milletin arasına kimse giremez.” dedi.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Yanılmaz, Kültür Park’ta düzenlenen Karakoçanlılar Birlik ve Beraberlik Buluşmasına katıldı.

Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ataşehir Mahallesi’nde düzenlenen programa da katılan Yanılmaz, Sugözü Mahallesi’ne giderek burada muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı, destek istedi.

Parçikan Vakfı’nda vakıf üyeleriyle de buluşan Yanılmaz, yaklaşan seçimlerde AK Parti’ye destek istedi.

Gittiği yerlerde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Yanılmaz, 14 Mayıs’ta bu coşkunun sandığa AK Parti’nin zaferi olarak yansıyacağına inandığını vurguladı.

Karakoçanlılarla bir araya geldiği programda 14 Mayıs’ın önemine vurgu yapan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Yanılmaz şöyle konuştu; “Bu seçim Türkiye'de bir Cumhurbaşkanı seçimi veya bir Milletvekilli seçiminin çok ötesine geçti. Önceki gün İstanbul'da dev bir miting yapıldı. Bu miting sadece Türkiye'deki muhalefeti ürkütmedi. İngiltere ayağa kalktı. Fransa ayağa kalktı. Amerika ayağa kalktı. İsrail ayağa kalktı. Nasıl olur da 21 yıldır Türkiye'yi idare eden bir lider, hala İstanbul'da mitingde 2 milyona yakın insanı bir araya getirir, şimdi başlarını ellerinin arasına almış kara kara bunu düşünüyorlar. Çok düşünecekler Allah'ın izniyle. Ben onlara buradan bir mesaj vermek istiyorum. Bakın bu işin bir tek çözüm yolu var. Ey bu insanların inançlarıyla devamlı savaşmış olanlar. Bu insanları küçük görenler. Hor görenler. Köylü diyenler. Bunların ismi Ankara'nın Kızılay'ına giremez diyenler. Milletin adamıyla milleti birbirinden ayırmaya gücünüz yetmeyecek inşallah. Bir tarafta milletin adamı var, bir tarafta millet var, bir tarafta da bu milletin inançlarına, geleneklerine, göreneklerine, yaşam tarzına, giyim tarzına, sakalına, başındaki takkesine, kadınlarımızın başörtüsüne düşman bir CHP ve onun zihniyeti var. 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle CHP ve onun avanelerini sandığa gömeceğiz. Yok olacaklar ve sandıktan bir daha çıkmayacaklar Allah'ın izniyle.”