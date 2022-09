‘Milletimizin sabrı kalmadı’

İYİ Parti İl ve Merkez İlçe teşkilatı İl Başkanı Servet Gürgözeler başkanlığında Oto Galericiler sitesindeki esnaflarla bir araya geldi.

Site esnafıyla istişarelerde bulunan Gürgözeler kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Gürgözeler,‘’Halkımız gittiğimiz her yerde bize teveccüh gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza ve partimize olan ilgi ve sevgileri oldukça fazla. İYİ PARTİ adını duyan herkesin gözündeki umut ışığını görebiliyoruz. Vatandaşımız,esnafımız adeta can simidi gibi bize sarılmış. Gittiğimiz ilçelerimizden, köylerimizden, esnaflarımızdan kısacası halkımızdan duyduğumuz tek cümle "bıçak kemiğe dayandı. Yeter artık" diyorlar. Bizde "Az kaldı" diyoruz. Burada da Galerici esnaflarını umutsuz ve sıkıntılı gördük. Bir süre önce yapılmış olan bu sitemizde hiç bir esnaf kardeşimiz ne yazık ki halinden memnun değil. Bizlere anlattıkları ortak şikayetleri, şehrin muhtelif ara sokaklarında açılan galeri dükkanlarının kendi işlerini sekteye uğrattığı ve site girişinde yol ve asfalt bakımının yapılmadığından bahsettiler. Yine esnaf kardeşlerimiz, artan fiyatlardan dolayı artık 2.el otomobil piyasasına olan talebin durduğunu vatandaşın eskisi gibi 2.ele yönelemediğini, ve ekonomik gidişattan dolayı sattıkları araçları yerine koyamadıklarını ifade ettiler. Yine bir dokunduk bin ah işittik. Bizler konuştuğumuz her bir vatandaşımıza esnafımıza söz verdik. Dedik ki; öncelikle yerel yönetimlerde sizlerde, bu şehrin insanı da en iyisiyle layığıyla yönetileceksiniz. Aynı şekilde ülkemizde artık liyakat, İYİ Ekonomi, İYİ Tarım, İYİ Eğitimle en müreffeh ülke seviyesinde olacak. Esnaflarımıza can suyu olacak projeler ile hiç kimseyi mağdur etmeden sıkıntıya sokmadan yeni alanlar açacağız. Milletimizin sabrının kalmadığını biliyoruz ama az kaldı. Sandıkta halkımız hür iradesiyle İYİ Partimize mühürü vurup birinci parti yapacaktır inşallah" dedi.