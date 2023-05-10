‘Milletimizin asırlardır peşinde koştuğu hayaller AK Parti ile gerçekleşti’

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Türkiye’nin uzun yıllar hayal ettiği projelerin ve hizmetlerin AK Parti ile gerçekleştiğini belirterek; “Cumhuriyetimizin ilk 80 yılı boyunca kimi iktidarların beceriksizliği, kimilerinin gayri milliliği sebebiyle ilerlemeyen, engellenen ve hatta açıkça dinamitlenen hayaller AK Parti döneminde gerçekleşti” dedi.

Programı kapsamında Kadın Kolları Başkanlığının Ataşehir Mahallesinde düzenlediği mahalle buluşmasına katılan Nazırlı burada vatandaşlara hitap etti, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı.

Seçim gezileri kapsamında Elazığ Belediyesi merkez binada bulunan personelleri ziyaret eden Nazırlı, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerde kendisine gösterilen yoğun ilgiden ötürü memnun olduğunu kaydeden Nazırlı, 14 Mayıs’ta Elazığ’dan çok güzel bir sonuç alacaklarına inandığını vurguladı.

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren asırlardır peşinde koşulan birçok projeyi hayata geçirdiğini anımsatan Nazırlı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Milletimiz 21 yıldır hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız politikaya, sayısız kazanıma şahit oldu. Eğer bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirme hayalini konuşabiliyorsak, 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. AK Parti’nin 21 yılda ülkemize ve şehrimize kazandırdığı eser ve hizmetler, sadece son birkaç ayda açılışı yapılan projeler Türkiye Yüzyılında neler yapılacağını en güzel şekilde gösteriyor aslında. Asırlık hayalleri gerçekleştirmenin gururuyla bir kez daha vatandaşlarımızın huzurundayız. Tüm bu kazanımlarımızın devam etmesi için 14 Mayıs seçimleri büyük öneme sahip. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürmenin yanında bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini de atacağımız 14 Mayıs’ta tüm vatandaşlarımızın dua ve desteğine talibiz.”