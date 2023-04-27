‘Milletimiz, sandıkta gereken cevabı verecektir’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, Ataşehir Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, “Milletimiz, 14 Mayıs seçimlerinde bir kez daha 21 yıldır bu memlekete asırlık hizmetler kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alacaktır. Milletimiz HDP ile kapalı kapılar ardında pazarlık içinde olanlara sandıkta gereken cevabı verecektir.” dedi.

SKM açılışına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Adayları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

SKM açılışında konuşan AK Parti Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde ülkeye kazandırılan hizmetleri anlattı.

Milletin, HDP ile kapalı kapılar ardında pazarlık içinde olanlara sandıkta gereken cevabı vereceğinin altını çizen Öz, konuşmasında şunları kaydetti: “Yaklaşık 5 yıldır 2023 seçimleri diyorduk. Ülkemiz için bir dönüm noktası olan kader seçimi geldi çattı. Bir tarafta dünyanın gözünün içine baka baka sözlerine besmele ile başlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta “Din derslerini yasaklayacağız” diyen bir muhalefet. Bir tarafta dünyanın gözünün içine baka baka “Dünya 5’ten büyüktür” diyen bir lider, diğer tarafta LGBT’yi destekleyen bir muhalefet. Bir tarafta başörtüsü zulmünü sonlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta başörtüsüne bez parçasıdır diyen bir zihniyet. Bir tarafta uçak fabrikalarını kapatan, araba fabrikalarını, motor fabrikalarını kapatan bir zihniyet, diğer tarafta İHA’ları, SİHA’ları üreten, savaş gemisini üreten bir AK Parti. HDP Milletvekili adayı Onur Düşünmez diyor ki 14 Mayıs’ta sandıkları patlatacağız. Sandıkları kıracağız. Ardından diyor cezaevi kapılarını kıracağız. Ardından da diyor ki o cezaevinin kapılarını kırdıktan sonra arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturacağız. Allah’ın izni ile bizler bunlara müsaade etmeyeceğiz. Milletimiz, 14 Mayıs seçimlerinde bir kez daha 21 yıldır bu memlekete asırlık hizmetler kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alacaktır. Milletimiz HDP ile kapalı kapılar ardında pazarlık içinde olanlara sandıkta gereken cevabı verecektir.

Allah’ın izni ile Rabbim bizleri mahcup etmeyecek. Bizler dört kıymetli milletvekili adayı büyüğümle beraber gece gündüz demeden çalışacağız. Çünkü bizim sevdalı olduğumuz bu şehir için hayallerimiz var. Rabbim yol arkadaşlığınızı, kardeşliğinizi daim kılsın. Bizlere yolumuzu sizlerle omuz omuza yürümeyi nasip etsin.”

ÖZ, ZİYARETLERİNE KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmaları kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine de devam ediyor. Öz, ziyaretleri kapsamında önce Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar’nı makamında ziyaret etti, ardından da Belediye personelini ziyaret etti.

Öz, daha sonra Gazi Caddesi esnaflarını ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.