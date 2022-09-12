‘Milletimiz perişan halde’

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Gazi Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

İl Başkanı Abdullah Akın ve yönetim kurulu üyeleri Gazi Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, esnaflarla sohbet ederek, içinde bulundukları durum hakkında bilgi aldı ve Saadet Partisi Elazığ Kalkınma Planı Haritasını esnaflara dağıttı.

Ziyaretten bazı önemli diyalogları şu şekilde;

Beyaz eşya satıcısı bir esnafımız; “Evlenmek isteyen bir gencin beyaz eşya maliyeti en az 45 bin lira ile 100 bin lira arasındadır. Bunu ancak banka kredisi ile alabiliyorlar. Çoğu banka da bu krediyi vermiyor. “ dedi.

İl Başkanı Akın “Asgari ücretli birinin bu krediyi ödemesi mümkün değil” diyerek, “Türkiye’de 10 milyon işsiz, 55 milyon asgari ücretli var. Maalesef vatandaşın cebine 5 lira koymayan yatırımlar sonucu milletimiz perişan haldedir. AKP’nin çizdiği tablo Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye’nin gerçeği beyaz eşya bile alamayan gelecekten ümidini kesmiş gencimizdir. İşte herşey birbirine bağlı. Asgari ücret yetersiz ise genç beyaz eşya bile alamaz, esnafımız iş yapamaz. Bundan dolayıdır ki milletimizin alacağı maaş yeterli bir seviyeye getirilmelidir.” Dedi.

Akın; Çoğu üniversite mezunu gençlerin kasiyer olarak çalıştığını görünce “Bu sorunlar çatışmayla hamasetle çözülmez, projeyle bilgiyle çözülür, kendi alanınızda çalışabilmeniz için sizlere yeni iş sahası açılması gerekiyor. Bu yüzden Elazığ’da doğrudan 50 bin istihdam oluşturacak Elazığ Kalkınma Planını hazırladık.” Gençler başkanımıza destek sözü verdiler.

Çocuğuyla birlikte ek iş yapan kamu personeli “ Başkanım maaşımız yetmiyor, 3 çocuk okutuyorum, mecburen çalışıyorum” dedi.