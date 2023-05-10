‘Milletimiz 14 Mayıs’ta doğru adam ve doğru adımlarla yola devam diyecektir’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürürken, “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Partiye’ programıyla da gençlerle buluştu.

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmaları kapsamında şehrin farklı noktalarındaki kahvehane ve çay ocağı esnafını ziyaret ederek 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Sanayi Sitesi esnaflarını da ziyaret eden Öz, esnaf ve vatandaşların gösterdiği teveccühten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “14 Mayıs’a kadar dur durak bilmeden hemşehrilerimizin kapılarını çalıp, gönül hanelerine konuk olmak için çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Hasan Murat Öz, akşam ise İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Yazıkanak beldesinde düzenlenen ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Partiye’ programında gençlerle buluştu.

Gençlerin yoğun coşkusu, sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, yaptığı konuşmada, “5 yıl boyunca Gençlik Kolları İl Başkanlığı yaptığım bu şehirde kardeşlerimle bu davaya hizmetkârlık yapmanın onurunu yaşadım. Bugün çıktığımız bu yeni yolculukta gençliğimizin desteği ve gücü benim için çok kıymetli. Bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin gücü geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa edecek temel dinamiktir. İnanıyorum ki gençliğimiz 14 Mayıs’ta Doğru Adam’la yola devam kararını, gümbür gümbür sandıklara yansıtacak, Türkiye Yüzyılı meşalesini yakacaktır.” Diye konuştu.

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Öz, “Nerde bir tane millet düşmanı, nerede eli silahlı terör örgütü, nerede milli menfaatlerimize engel olmak isteyen birileri varsa Kılıçdaroğlu’nun yanında. Şuan Amerika Başkanı diyor ki Biz darbeyle indiremedik Tayyip Erdoğan’ı ama Kılıçdaroğlu’nu destekleyerek göndereceğiz. Bakıyorsunuz, FETÖ diyor ki 15 Mayıs’a biletimizi aldık geliyoruz. Bakıyorsunuz İsrail cumhurbaşkanı diyor ki muhalefeti destekliyoruz. Ben size soruyorum; Amerika’nın, İsrail’in, batının, özgürlük, mutluluk, huzur götürebildiği bir yer var mı? Irak’ın hali ortada, Sureyi dediler hali ortada, Libya, Yemen ortada. Bir şeyi kabul edelim, bunlar özgürlük, huzur adı altında girerler, sonra oranın bütün kaynaklarına çökerler ve sonra giderler.

Benim sizlerden ricam 14 Mayıs seçimleri bir beka meselesidir. Bir tarafta milletle alakası olmayan Kılıçdardoğlu, bir tarafta da ömrünü millete adamış Recep Tayyip Erdoğan var. 21 yıllık hizmetlerin, yatırımların devam etmesini istiyorsak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve partimizi en güçlü şekilde destekleyelim. İnanıyorum ki Elazığ’ımız bu kader seçiminde Cumhurbaşkanımızı ve onun yol arkadaşlarını yalnız bırakmayacaktır. İşte bugün burada gördüğümüz coşku ve heyecan gösteriyor ki, Elazığ’ımız 21 yıldır olduğu gibi bu seçimlerde de Doğru Adam ve Doğru Adımlarla Yola Devam diyecektir. ” şeklinde konuştu