 ‘Millet İttifakı’nın bu milletle ortak değeri yok’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

“Millet İttifakı’nın aziz milletimizle hiçbir ortak değeri yok” diyen AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz; “Milletiyle ortak değeri olmayanlar, milletten destek görmeyecekler.” dedi.

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmaları kapsamında Pazartesi Pazarını ziyaret etti, pazar esnafı ve vatandaşlarla selamlaştı, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, daha sonra Yeni Mahalle’de esnafları ziyaret etti, ardından Türkiye Gençlik Vakfı yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Elazığ’daki tanıtım toplantısına da katılan Hasan Murat Öz, vatandaşlarla birlikte milli gururun sevincini yaşadı.

Gittiği her programda büyük sevgi ve ilgiyle karşılanan Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, aralıksız devam ettirdiği seçim çalışmaları çerçevesinde kafe ve kıraathaneleri de gezerek vatandaşları selamladı, seçimlerin önemini anlattı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elazığ Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu ve üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, burada siyasi gündem ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜGVA’nın, Türkiye’de muhalif kesimin en çok üstüne gittiği sivil toplum teşkilatlarının başında geldiğini belirterek, “TÜGVA, muhalefetin sopa salladığı ilk kurumlardan biridir. Bu noktada biz burayı evimiz gibi görüyoruz. Çünkü burası her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız için büyük mücadele göstermiş, Cumhurbaşkanımızın yanında yer almış ve her zaman bu ülkeye hizmet etmek isteyen güzel gençler yetiştiren bir yer. Ben de bu teşkilatın içinden çıkmış bir kardeşiniz olarak 14 Mayıs’tan sonra sizlerle beraber omuz omuza vererek inşallah güzel işler yapacağız.” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin öneminden bahseden Milletvekili Adayı Hasan murat Öz, “14 Mayıs seçimleri bizim için ne kadar önemliyse sizin için de o kadar önemli. Türkiye için bir yol ayrımı. Tamam mı devam mı seçimi. Özellikle 21 yılda yaptığımız hizmetlerin ya katbekat hızlanarak devam etmesi ya da durması anlamına gelen bir seçim. Ben bugüne kadar çıktığım her yerde TOGG’u anlattım. Allah nasip etti içine girdik. Gerçekten biz çok az anlatıyormuşuz. TOGG’a bindikten sonra gördük ki devletimiz gerçekten çok büyük devrimler yapmış, çok büyük çağ atlamış. Öyle bir araba yapmışız ki birçok markada olmayan özellikli otomobil üretmişiz. Hayran olduk. Gerçekten çok büyük kazanımlar elde etmişiz. 21 yıl önce başörtüsüyle okullarda okuyamazken, bugün kendi otomobilini üreten bir ülke olmuşuz. Bu seçimin önemini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bir tarafta sırtını Kandil’e, PKK’ya dayamış Millet İttifakı, bir tarafta kendi arabasını yapmış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bunların bu memleketle, bunların bizimle hiçbir ortak değeri yok. Bizden çok çok uzaklar. ” diye konuştu.