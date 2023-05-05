‘Millet İttifakının amacı belli, halkımız bunu görüyor’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, Millet İttifakının amacının hizmet olmadığını söyledi.

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürdü.

Sürsürü Mahallesi’nde düzenlenen Birlik ve Beraberlik Buluşması’na katılan Prof. Dr. Keleş, Fırat Üniversitesi akademisyenleriyle de bir araya geldi.

Palu ve Kovancılar ilçelerinde de esnaf ve vatandaşlarla buluşan Prof. Dr. Keleş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Keleş, oy kullanacak her vatandaşın, seçimin önemini idrak ederek sandığa gitmesi gerektiğini vurguladı.

14 Mayıs seçimlerinin normal bir seçimin dışına taştığına dikkat çeken Prof. Dr. Keleş sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu seçim gerçekten çok önemli. Hepimiz bunun farkındayız. Artık bu seçim Cumhurbaşkanlığı veya Milletvekili seçiminin dışına taşmış bir olay. Çünkü hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Karşımızda bulunan bir zillet ittifakı var, nasıl kurulduğunu çok net hepimiz gördük. Bir masa var, masanın etrafında birileri oturdu, birileri masanın altından girdi, birileri masadan kalktı, birileri masayı dağıttı birileri tekrar birleştirdi. Bize o dönemde temel amaçlarının Türkiye olduğunu ve bu vatan olduğunu söylediler. Ama bugün geldiğimiz noktada temel amaçlarının bu olmadığını da şimdi çok daha net görüyoruz. Şimdi ben çok merak ediyorum. Bu masanın etrafında olan bu masanın etrafında Türkiye için emek vereceğiz diyen insanlar şimdi seçim sonuna doğru yaklaştığımızda ortaya çıkan tabloyu nasıl içlerine sindirecekler. Şimdi dün işte Selahattin Demirtaş bir açıklama yapıyor. Diğer tarafta Van'da işte Kılıçdaroğlu'nu karşılayan ekibi görüyoruz. Bu nedir, neyin nesidir. Peki tamam bunu anladık sizin amacınız buydu, bu amaca hizmet eden bizim işte ismini burada söyleyeyim Deva Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti bunu nasıl içine sindirecek, bunlara götürüp nasıl oy verebilecek. Bakın unutmayın biz çabuk unutuyoruz. Daha bundan 10-15 yıl öncesini, 2000 öncesini hatırlayın. Şehitlerimizi hatırlayın, bu kadar şehit vermiş televizyon başında hüngür hüngür ağlamış, televizyon başında şehitlerin huzurunda durmuş, onlara saygı göstermiş olanları hatırlayın. Biz böyle bir milletiz. Ama şimdi gelinen nokta gerçekten çok farklı amaç çok farklı ve dolayısıyla bunu çok iyi görmek lazım.”