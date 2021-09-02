 ‘Millet bizi çağırıyor’

Şehrin genelinde gezilerini sürdüren İYİ Parti Elazığ Teşkilatının durağı Mollakendi Beldesi oldu. İl Başkanı Mevlüt Or, Teşkilat Başkanı Erhan Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül ve İş İnsanı Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Mollakendi Belde Başkanı İsmet Tan tarafından karşılanan İYİ Parti heyeti, Karşıbağ ile Güntaşı mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yeni üye çalışmalarına katıldı.

ULUOVA SUSUZ, VATANDAŞ DERTLİ!

Uluova’nın genelinde su probleminin devam ettiğini ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, gezi sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Teşkilat mensuplarımızla birlikte yaptığımız gezilerimizi sürdürüyoruz. Ayrım yapmaksızın şehrin genelinde vatandaşımız AKP iktidarından yana dertli olduğunu belirtiyor. Karşıbağ ve Güntaşı Mahallesi’nde oturan hemşehrilerimiz bir yandan su poblemi yaşarken diğer yandan artan elektrik, gübre ve yem fiyatlarından yakınıyor. Partimize yeni üye çalışmaları yaptığımız sırada Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Köylüler, Uluova’nın susuz tarıma terk edilmesinden dolayı tarım yapamaz bir halde. Yetkililerin bu konuda duyarsız olması ise vatandaşı canından bezdirmiş. Tüm Türkiye’de olduğu gibi milletimiz artık İYİ ve liyakatli kadroları iş başında görmek istiyor.”

İŞ İNSANI MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI ERCAN:‘KÖYLÜ KAN AĞLIYOR’

Mollakendi Belde sakinleriyle bir araya gelen iş insanı Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan ise köylünün kan ağladığını belirterek açıklamasında şunları ifade etti:

“İl Başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında Mollakendi belde sakinleriyle bir araya geldik. Köylülerimize bir dokunup bin ah işitiyoruz. Oy verip Milletvekili olarak gönderdikleri siyasilerin kendilerine yardımcı olmadığından dert yanan belde sakinleri artık bu gidişata son vereceklerini söylüyor. Uluova’nın sorunlarını görmezden gelen mevcut iktidardan yakınan köylüler, bundan sonra tercihlerini değiştireceklerini belirtiyorlar. Bizler İYİ Parti teşkilatı olarak Elazığ’ın genelinde gezilerimize devam edeceğiz ve tüm vatandaşlarımızın dertlerine ortak olacağız.”