Mikrohavza sulaması tamamlandı   

Elazığ'ın Palu ilçesinde Büyükdere Mikrohavzası Sulamaları inşaatında çalışmalar tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 3 bin 860 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Elazığ Palu Büyükdere Mikrohavzası Sulamaları inşaatında çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalarının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Elazığ ili Palu ilçesinde bulunan Bozçanak ve Baltaşı köylerinde 3 bin 860 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sulama ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” dedi.