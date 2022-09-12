MHP’den aday adayı olması bekleniyor

2023 yılı haziran ayında yapılması planlanan milletvekili seçimlerinde aday adayları gündeme gelmeye başladı.

Cumhur İttifakının ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin de 2023 yılında yapılacak milletvekili seçimleri startı verildi.

Elazığ’da çok sayıda adayın milletvekilliğine aday adayı olması beklenirken MHP’nin Elazığ adayları şimdiden merak ediliyor.

1992 yılından itibaren MHP’de çeşitli görevlerde yer alan Hasan Tunç, Elazığ’da MHP’den aday olması beklenenler arasında Tunç, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerji sistemleri ve rüzgar enerji sistemleri üzerinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Elazığspor’da da görevler alan Hasan Tunç kimdir;

1981 Elazığ doğdu. İlk orta ve liseyi Elazığ da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Elektrik mezun oldu.

2003 yılında Enerji Bakanlığı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş Kaçak Takip Müdürlüğü Emrinde Kamu Görevlisi olarak göreve başladı.2011 yılında Kurumun özelleşmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğüne atandı.2014 yılına kadar Malatya Devlet Hastanesinde görev yaptı.2014 yılında Enerji Bakanlığı 11.Bölge Müdürlüğü(Elazığ)emrine atandı. Elektrik Dağıtım şirketlerinin faaliyetleri, hizmetlerini denetimi ve kontrollerinde görevli olup, Türkiye Geneli, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Denetimlerine görevlendirilmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerji Sistemleri ve Rüzgar Enerji Sistemleri üzerinde çalışmaktadır.1992 yılında Elazığ Ülkü Ocaklarında Eğitim alıp, Orta Öğretim faaliyetinde bulunmuştur.1999-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Bölüm reisliği yapmıştır.2011-2014 yılında Kamu-SEN’e bağlı Türk Sağlık Sen Malatya Temsilciliğinde delege olmuştur.2018 yılında ELAZIĞSPOR Denetim Kurulu Üyesi,2019-2021 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.